Per gli scienziati dell’Ipcc si potrebbe arrivare fino a 57 cm nel 2100. E fino a 82 cm nella laguna di Venezia

Faremo i conti con alluvioni e inondazioni che saranno sempre più violente e frequenti, determinate dai cambiamenti climatici e che porteranno tra l’altro all’innalzamento dei mari e allo scioglimento dei ghiacciai.

Gli scienziati dell’Ipcc, il comitato scientifico sul clima dell'Onu, avevano avvertito e l’emergenza acqua alta a Venezia ne è una triste conseguenza. Una situazione che coinvolge tutto il Mediterraneo, dove il livello del mare è destinato ad aumentare: al 2050 dovremo fare i conti con aumento che potrebbe arrivare fino a 20 cm e, addirittura, a 57 cm nel 2100. Peggio nella laguna di Venezia , dove la stima - sempre al 2100 - è di un aumento del livello medio del mare tra i 60 e gli 82 cm (studio pubblicato sulla rivista scientifica 'Water'). Secondo le previsioni, dunque, la situazione può solo peggiorare.



La risposta del governo. "Già nel prossimo Cdm valuteremo gli interventi necessari e urgenti" annuncia il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa secondo cui "è tempo di agire subito contro i cambiamenti climatici, con scelte di politica economica coraggiosa che questo governo sta già mettendo in campo con il decreto clima, le misure previste nella legge di bilancio e nel collegato ambientale, il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, in un’ottica più ampia di azioni efficaci di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici".

Gli oceani, insieme alle calotte polari, sono fondamentali per regolare la temperatura del nostro pianeta, oltre ad assorbire il 20-30 per cento del carbonio dall'atmosfera terrestre, gli oceani regolano le piogge (e quindi la disponibilità di acqua potabile e la produzione agricola) e il clima del nostro pianeta. Al momento, però, avverte il Wwf, resta la certezza che se non limiteremo il riscaldamento ben al di sotto dei 2 °C, non ci sarà adattamento che tenga, e il rischio per alcune delle perle costiere italiane diventerà altissimo.