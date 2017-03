La risposta del ministro Galletti sullo stato delle acque potabili della Basilicata. Il risultato delle analisi dell’Arpab. In tutti i campioni la concentrazione di idrocarburi è sempre inferiore ai limiti

Non sono emerse situazioni di contaminazione, sia da un punto di vista chimico che microbiologico, in tutti i campionamenti effettuati nel febbraio scorso dall'Arpab (Agenzia per l'ambiente della Basilicata) delle acque dell'invaso del Bacino del Pertusillo, del laghetto di Cembrina e della sorgente Casurieddo, in Basilicata. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, rispondendo al question time alla Camera sugli impatti ambientali delle attività di estrazioni di petrolio nella zona dell'Alta Val d'Agri precisando che in tutti i campioni analizzati la concentrazione di idrocarburi è risultata essere sempre inferiore ai limiti previsti.

Sulla questione, ha aggiunto, c'è da tempo l'attenzione del Ministero e sono anche in corso indagini su impulso della Procura di Potenza.

Galletti ha spiegato che nel febbraio 2017 scorso l'Arpab ha compiuto una serie di attività per conto dell'Autorità Giudiziaria, del Noe e degli Enti territoriali competenti. Inoltre, le attività di controllo, prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali, compresa l'irrogazione delle relative sanzioni, sono poste in capo agli enti territoriali.

Nessuna tossicità è stata inoltre rilevata da altre indagini microbiotiche, biologiche e chimiche lungo la colonna d'acqua sull'invaso del Pertusillo. Il ministro ha aggiunto che l'Agenzia ha fatto presente che sui sedimenti le analisi sono tutt'ora in corso e sono programmati ulteriori campionamenti.

Il ministero, ha detto ancora Galletti, ha chiesto ad Ispra di avviare attività di analisi e verifica dello stato delle acque nonché delle altre matrici ambientali nell'area interessata, con particolare riguardo all'invaso del Pertusillo. Allo stato, comunque, non si ravvisano gli estremi per esercitare i poteri sostitutivi secondo l'articolata procedura delineata da codice ambientale.