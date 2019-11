Il ministro Sergio Costa: "Nel decreto clima ci sono 30 milioni per riforestazione urbana, il premio Capitale Verde d'Italia e fondi per la tutela idrogeologica delle aree interne"

Gli alberi svolgono un ruolo fondamentale per migliorare la qualità della vita, in particolare nelle grandi città. È indubbia infatti la loro importanza nello stoccaggio di anidride carbonica e nella riduzione della concentrazione dei principali inquinanti nell'aria.

Gli alberi svolgono una naturale funzione di contrasto agli eventi estremi derivanti dal dissesto idrogeologico, e contribuiscono ad abbassare la temperatura in città grazie alle loro chiome ombrose. Continuare a piantarne vuol dire quindi migliorare il paesaggio, contribuire alla tutela dell'ambiente, coltivare l'amore per la natura.

L'invito a piantare un albero nella giornata nazionale ad essi dedicata, istituita dal ministero dell'Ambiente con la Legge 10 del 2013 e che ricorre ogni anno il 21 novembre, arriva dal ministro Sergio Costa: "Dobbiamo essere in grado di dare qualcosa alla Terra se vogliamo che la Terra continui a darci la vita - afferma. - Gli alberi sono nostri grandi alleati nelle azioni di contrasto che abbiamo il dovere e l'urgenza di intraprendere se vogliamo arrestare il cambiamento climatico".

Il quiz forestale

Per l'occasione, e per approfondire alcune curiosità legate alla vita degli alberi, il Ministero dell'Ambiente lancia sul proprio profilo facebook un quiz aperto a tutti gli utenti che abbiano voglia di testare o migliorare le proprie conoscenze sul tema.

Il decreto clima

Il Ministro Sergio Costa sottolinea inoltre che nel decreto clima sono previsti "30 milioni per gli anni 2020 e 2021 per la piantumazione e il reimpianto di alberi, silvicoltura, creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane". "Ogni anno, un comitato ad hoc istituito presso il ministero dell'ambiente premierà la città Capitale Verde d'Italia - aggiunge Costa - la città che avrà presentato progetti di riconversione green più innovativi ed efficaci. Con un fondo di 3 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si darà poi la possibilità alla città di realizzare i progetti. Si vuole così stimolare una virtuosa competizione green nel Paese". Il ministro ricorda inoltre che, sempre nel decreto clima, "è previsto un fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne, volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021".

Lega: il ministro spaccia fake news

"Suggeriamo al ministro Costa di essere maggiormente preciso e di non dare i numeri al lotto. I milioni sono di cui ha parlato sono 30 ma per entrambi gli anni 2020 e 2021, dunque sono la metà di quanto dichiarato e cioè 15 milioni per ogni annualità. Peccato però che i destinatari di queste risorse, che sono pagate dalle imprese per le aste delle quote di emissioni di CO2, vadano solo alle Città metropolitane mentre gli altri 8 mila comuni sono stati completamente ignorati. Questo è quello che fa il governo, promesse facili senza adeguata informazione: prima se ne vanno, prima torneremo ad occuparci dell'Italia per farne un paese in ripresa".

Lo dichiarano i senatori della Lega in commissione Ambiente Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone e Pazzaglini.