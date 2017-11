È membro della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera e presiede la Commissione rifiuti da settembre 2014

Il Consiglio di Amministrazione dell’ISPRA ha deliberato la nomina, su proposta del Presidente, del Direttore Generale nella persona di Alessandro Bratti. Laureato con lode in Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna, dottorato di ricerca in Entomologia agraria ha svolto attività di insegnamento e di ricerca presso l’Università di Ferrara. Nel febbraio 2006 viene chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore generale di ARPA Emilia-Romagna. Attualmente è membro della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera e da settembre 2014 presiede la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

"Faccio i complimenti a nome di Utilitalia ad Alessandro Bratti, nuovo direttore dell'ISPRA. La nomina di una persona competente in un istituto fondamentale per le funzioni di monitoraggio e controllo dell'ambiente è un'ottima notizia per tutto il settore, soprattutto per chi sul territorio gestisce capillarmente il ciclo dei rifiuti, il sistema idrico e i flussi energetici". Così Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia.