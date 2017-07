Tra le emergenze: maltrattamenti e uccisioni, reati venatori, lotte tra cani, traffico di cuccioli, corse illegali di cavalli, allevamenti e canili fuorilegge

Nuovo impulso alle attività di prevenzione e contrasto dei reati contro gli animali: siglato, per la prima volta, un protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e la Lega Antivivisezionista Lav. Il protocollo, che avrà durata triennale, è stato sottoscritto la scorsa settimana presso il comando generale dell'Arma dei Carabinieri dal comandante generale Tullio Del Sette e il presidente della Lav Gianluca Felicetti.

Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione saranno: iniziative congiunte di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei reati in danno degli animali, anche mediante campagne di informazione rivolte ai cittadini; attività formative reciproche per l'approfondimento dei profili tecnico-giuridici in materia di tutela degli animali e dell'ambiente; organizzazione di progetti, studi, ricerche, convegni e analisi sulle tematiche di interesse comune; sinergie a tutela degli animali in caso di eventi calamitosi.

"Questa sinergia tra l'Arma dei Carabinieri e la Lav ci onora e coincide proprio nel 40° anno di attività della nostra Associazione, a conferma della nostra pluridecennale esperienza in tema di lotta ai maltrattamenti degli animali - afferma Gianluca Felicetti. - Apprezziamo la lungimiranza con cui l'Arma dei Carabinieri ha deciso di collaborare con Lav per compiere ogni ulteriore passo in avanti nel rispetto degli animali: chi non ha voce, è spesso vittima di gravissimi abusi e la nostra collaborazione con l'Arma sarà massima per cercare di favorire in ogni ambito la cultura della legalità."

Esemplificativi alcuni dati relativi alle illegalità & gli animali, forniti per l'occasione "in anteprima" dal Rapporto Zoomafia Lav (18.a edizione, dati riferiti al 2016) che sarà presentato integralmente dall'Associazione nei prossimi giorni e che in anteprima è stato consegnato al generale Del Sette: "Dall'analisi dei crimini contro gli animali consumati in Italia si evince che il reato più contestato è quello di maltrattamento di animali (art. 544ter cp). Seguono: uccisione di animali (art. 544bis cp), reati venatori (art. 30 L. 157/92); abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 cp); uccisione di animali altrui (art. 638 cp); traffico di cuccioli (art. 4 L. 201/10), organizzazione di combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate (art. 544quinquies cp); infine, spettacoli e manifestazioni vietati (art. 544quater cp)".