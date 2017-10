Un’arca di Noè tra escrementi e degrado. Prigionieri in poche stanze 38 gatti, 18 cani, 4 conigli, 2 capre, 4 pappagalli e due tartarughe

Uno zoo in casa, con escrementi e rifiuti ovunque, anche su mobili della cucina e nei lavandini del bagno. E poi animali segregati in camera da letto, in una mansarda e in cantina. È lo scenario al quale si sono trovate di fronte le guardie zoofile quando poche settimane fa sono entrati nell'appartamento di una 51enne di Senago, nel milanese, forse affetta dalla sindrome di accumulo e ora indagata con il suo compagno per abbandono e maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili al punto da causare gravi sofferenze.

La vicenda, per cui il pm di Milano Maria Letizia Mocciaro ha aperto un'inchiesta che ha portato al sequestro di 68 animali, è scattata dopo l'allarme di una vicina alla quale la proprietaria dell'abitazione-zoo, in quel momento ricoverata in ospedale, aveva chiesto di prendersi cura dei suoi piccoli amici.

Quando gli agenti del nucleo che tutela gli animali sono entrati nell'abitazione hanno fatto la scoperta: decine e decine di animali in pochi locali. Tra questi 38 gatti, 18 cani, 4 conigli, 2 capre, 4 pappagalli e due tartarughe d'acqua. Come hanno annotato nella loro relazione le guardie zoofile, i letti erano trasformati in mangiatoie, le lettiere ricolme di deiezioni e urine, il cibo avariato, i rifiuti ovunque e un odore nauseabondo dappertutto.

Da quanto si legge nell'informativa, quattro gatti erano stati rinchiusi in bagno, dove i sanitari e gli arredamenti presenti erano sudici e ricoperti di escrementi. La camera da letto matrimoniale dell'abitazione, oltre a sedici gatti, ospitava due cani e quattro conigli.

Il letto a due piazze, è la descrizione degli agenti, era diventato la mangiatoia dei gatti che vivevano in promiscuità con i cani. Nella sola cucina c'erano dieci cani e quattro pappagalli. Alcuni cani (quattro di loro erano di razza shih tzu), oltre a essere ovviamente sporchi, erano anche molto spaventati per via del maltrattamento.

Le due capre di notte venivano rinchiuse in un box cantina, mentre di giorno stavano in una gabbia costruita con materiale di risulta a fianco di una casetta che ospitava altri gatti. Gli animali sono stati ospitati in strutture in attesa di un nuovo padrone.