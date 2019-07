I trafficanti di animali sono due indiani. Nel bagaglio i rettili erano chiusi in scatole di plastica

Le autorità della Malesia hanno arrestato il 20 giugno all'aeroporto di Kuala Lumpur due cittadini indiani trovati in possesso di 5.255 piccole tartarughe dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans), del valore di circa 12.700 dollari (circa 11.200 euro).

Gli uomini, che provenivano dalla Cina ed erano diretti in India, non avevano i permessi per le tartarughe - trovate in piccoli contenitori di plastica all’interno delle valigie dei due - e rischiano fino a cinque anni di prigione.