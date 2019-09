Il maggior numero di avvistamenti è avvenuto nelle acque del Santuario Pelagos nel ponente Ligure

Sono stati 839, quasi il doppio dell’anno scorso, gli avvistamenti di cetacei nei mari italiani avvenuti quest’anno. I dati del progetto Cetacei Fai Attenzione sono stati forniti nel corso del Salone Nautico di Genova. Il maggior numero di avvistamenti, 212, è avvenuto nelle acque del Santuario Pelagos, nel ponente Ligure.

"Il progetto Cetacei Fai Attenzione - spiega Sabina Airoldi, dell'Istituto Tethys - aveva come obiettivo fornire delle norme di comportamento da tenere da parte dei diportisti in caso di avvistamenti, ma anche quello di segnalarci gli avvistamenti, per permetterci di portare avanti i nostri studi. I risultati ci sono, tanto che gli avvistamenti rispetto al 2018 sono quasi raddoppiati, passando da 556 a 839".

Altri numeri sono stati forniti dall'associazione Battibaleno, che ha presentato il resoconto dell'operazione Delphis 2019, che con i suoi equipaggi è stata impegnata in attività di osservazione dei mammiferi marini all'interno del Santuario Pelagos. Agli osservatori è stato chiesto di diventate per un giorno ambasciatori dell'ambiente e di fotografare gli avvistamenti. Dai dati emerge che il 52% degli avvistamenti è stato di stenelle, il 27% di tusiope e il 3% di grampi.