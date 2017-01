Secondo l'Università di Milano-Bicocca, i Persistent Organic Pollutants nel latte delle orse rappresentano per i cuccioli un rischio mille volte superiore alla soglia di sicurezza

La salute dei cuccioli di orso polare è minacciata dagli inquinanti ambientali, in particolare da sostanze chimiche organiche resistenti alla degradazione che possono essere trasportate a grandi distanze, rimanendo nell'ambiente per decenni.

Queste molecole, chiamate Pop (Persistent Organic Pollutants), sono ormai penetrate nella catena alimentare dell'ecosistema artico e si concentrano nel latte di mamma orsa: particolarmente pericolose per lo sviluppo del sistema endocrino, rappresentano un rischio per i cuccioli mille volte superiore alla soglia di sicurezza. A stimarlo è uno studio dell'Università di Milano-Bicocca pubblicato su Environmental Toxicology and Chemistry.

La novità della ricerca consiste nel fornire una valutazione del rischio complessivo rappresentato dalla miscela degli inquinanti organici persistenti, individuando i più pericolosi fra i suoi componenti e ricostruendo l'evoluzione storica del rischio dagli anni Settanta a oggi. Il rischio legato a queste sostanze diffuse in grandi quantità in passato (come nel caso del Ddt) è ancora alto, sebbene sia sensibilmente diminuito, anche grazie alle limitazioni imposte a livello internazionale dalla Convenzione di Stoccolma.

La composizione dei Pop è però mutata negli anni e il contributo dei nuovi inquinanti ancora inadeguatamente limitati (come il perfluoro ottano sulfonato, Pfos) è in aumento, con potenziali rischi anche per la salute umana. Lo studio dell'Università Bicocca dice che “le misure di controllo internazionali sono efficaci nel ridurre il rischio per gli ecosistemi, tuttavia - spiega Marco Vighi, già docente dell'ateneo milanese e responsabile scientifico della ricerca presso l'Imdea Water Institute - è fondamentale estendere l'applicazione della Convenzione di Stoccolma ai Pop esistenti non ancora controllati e ai nuovi contaminanti di recente o futura produzione “.