I deputati del Carroccio hanno respinto un emendamento di Leu al Disegno di Legge che puntava su ruolo dell’Ispra

"Siamo riusciti a bloccare l'ennesima mossa delle sinistre che andava contro i cacciatori”. Lo ha fatto sapere il gruppo della Lega, per voce dei deputati della Lega Riccardo Molinari, Alessandro Giglio Vigna e Marco Maggioni, che in aula hanno respinto un emendamento di Leu al Disegno di Legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018", che richiedeva il parere vincolante dell'Ispra per modificare i termini dei periodi di prelievo di determinate specie.



Un emendamento che avrebbe depotenziato il ruolo delle Regioni, mettendole a ricasco della decisione dell'Ispra. L'ennesima mossa centralista che avrebbe messo in grave difficoltà l'intera categoria dei cacciatori, lasciando alle Regioni nessun potere decisionale. La Lega si è opposta e ha votato convintamente contro per difendere da una parte l'autonomia regionale e dall'altra i cacciatori".