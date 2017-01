Secondo gli esperti del Servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento la registrazione, incisa da un escursionista a fine dicembre sul gruppo del Carega-Piccole Dolomiti, ha raccolto la voce del branco della Lessinia

Mentre quasi tutti gli orsi hanno iniziato il letargo invernale, sono stati per la prima volta registrati in Trentino gli ululati di un branco di lupi. Lo rendono noto gli esperti del Servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento. La registrazione è stata effettuata sul gruppo del Carega-Piccole Dolomiti alla fine di dicembre da un escursionista. I lupi appartengono con ogni probabilità al branco-gruppo famigliare della Lessinia, o a parte di esso.

I lupi ululano per riuscire a comunicare a grandi distanze e riconoscersi, utilizzando suoni a bassa frequenza e su armoniche pure.

In ambienti forestali gli ululati possono essere percepiti fino a 10 chilometri, mentre in ambienti aperti si arriva sino a 16 chilometri, anche se spesso le distanze sono inferiori.

Durata e frequenza utilizzate possono essere differenti in funzione del rango sociale e del tipo di messaggio che viene comunicato. Gli ululati multipli o in coro sono tipicamente più variabili di quelli emessi da un lupo singolo.