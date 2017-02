La specie nella lista Iucn è migliorata da “minacciata” a “specie vulnerabile”. Un centinaio di individui sulle Alpi, la maggior parte negli Appennini

Il lupo in Italia è una tra la specie più studiate e meglio conosciute, con una popolazione minima stimata di 1.070 individui per la popolazione appenninica e di 100 individui per la popolazione alpina

La forte ripresa del lupo negli ultimi decenni ha portato a riconoscere la specie in uno stato di conservazione soddisfacente rispetto ai parametri della Direttiva Habitat e a migliorare la sua classificazione da “specie minacciata” a “specie vulnerabile” nella lista rossa dell'Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn), rappresentando gli esiti di un successo per il nostro Paese.

La rimozione dei lupi è prevista in gran parte dei Paesi europei; l’Italia invece prevede 22 azioni di tutela e salvaguardia della specie.

Secondo la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi dal piano deve essere esclusa l’ipotesi di abbattimenti legali.