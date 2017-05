Due notizie dal mondo degli animali. La Lipu: cancellare subito dai calendari venatori la coturnice e gli altri uccelli a rischio e prevedere speciali misure di conservazione

"La coturnice, il moriglione, la pavoncella, la tortora selvatica, il tordo sassello: cinque specie il cui stato di conservazione si è fatto estremamente critico e richiede interventi immediati". Lo rende noto la Lipu-BirdLife Italia, anticipando alcuni dati del Birds in Europe 3, il nuovo studio di BirdLife International sullo stato di conservazione degli uccelli selvatici in Europa, che verrà presentato in anteprima europea a Parma, il prossimo 20 maggio, in occasione dell'Assemblea nazionale della Lipu.

Nel contempo ricercatori e studiosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) di Ozzano Emilia hanno condotto - con il supporto logistico di militari e mezzi navali della Capitaneria di porto di Gallipoli - il monitoraggio delle colonie di gabbiani corsi (nella foto) che hanno scelto quali luoghi privilegiati per nidificare due note aree prospicienti le acque gallipoline ovvero l'Isola di Sant'Andrea e lo Scoglio del Campo.