Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha annunciato l'arrivo di due milioni di euro per sterilizzare oltre trentamila cani e gatti in Sicilia. È un positivo passo dopo la tragica morte per avvelenamento di decine di cani a Sciacca, in provincia di Agrigento, che ha acceso i riflettori su un fenomeno, il randagismo, che in mancanza di adeguate politiche di prevenzione in Sicilia ha raggiunto proporzioni impressionanti. Secondo i dati della Regione Sicilia relativi all'anno 2016, sarebbero circa 40mila solo i cani vaganti contro 5.266 sterilizzazioni effettuate, mentre quelli detenuti nei canili rifugio erano 10.829.

Secondo Ilaria Innocenti, responsabile Area Animali Familiari della Lav Lega Anti Visezionista, “questo stanziamento è occasione per applicare in maniera efficace e rigorosa gli strumenti previsti dalla normativa per il contrasto al randagismo, tra cui anche la sterilizzazione degli animali di proprietà le cui cucciolate sono una delle fonti che alimentano il fenomeno. Occorrono, inoltre, campagne per implementare l'identificazione dei cani e l'iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione in quanto - sempre secondo i dati trasmessi dalla Regione riferiti all'anno 2016 - , sebbene ci sia un incoraggiante aumento dei cani iscritti in anagrafe degli animali d'affezione, dal 2006 al 2016 si è registrato un incremento dell'88%, molto bassa è la percentuale del numero dei cani che dopo aver fatto ingresso in canile sanitario sono stati restituiti al detentore (15,5%)."

Ma il randagismo non è solo un fenomeno locale. Per questa ragione la Lav avvia una importante campagna nazionale per un Fisco non più nemico dei quattrozampe: perché il sostegno a chi adotta un cane o un gatto - abbattendo l'Iva sul cibo per animali, riducendo il costo dei farmaci veterinari e aumentando la quota di detrazione per le spese veterinarie - è una prima fondamentale misura di prevenzione e contrasto al randagismo.