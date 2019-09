In 50 anni sparito il 29% dei volatili dai cieli di Canada e Stati Uniti. Si riducono anche le specie più diffuse, come passeri e pettirossi. In Europa lo stesso fenomeno

Dai cieli di Usa e Canada in 50 anni sono spariti 3 miliardi di uccellini, pari al -29% dal 1970. Perfino le specie più diffuse stanno perdendo esemplari, come passeri e pettirossi. L’analisi viene da una ricerca pubblicata sulla rivista Science. Secondo David Yarnold, presidente della prestigiosa associazione Usa National Audubon Society, il risultato della ricerca conferma "una crisi di grandi proporzioni".

Lo studio si è basato sui rilevamenti relativi a 500 diverse specie di uccelli condotti da un team di ricercatori provenienti da università, associazioni private, agenzie governative che hanno unito gli sforzi combinando vari metodi di ricerca. Secondo gli esperti, tra le cause del crollo nel numero degli uccelli ci sono i cambiamenti climatici, la perdita di habitat naturali, l'uso di pesticidi tossici anche per i volatili.

I rischi per l'ecosistema appaiono incalcolabili: gli uccelli svolgono un ruolo chiave nei processi di impollinazione, nel controllo degli insetti, nella rigenerazione delle foreste. La drammaticità dei risultati ha sorpreso gli stessi studiosi. Anche in Europa si sta verificando un fenomeno simile, ha commentato con il New York Times l'esperto di clima Kevin Gaston, dell'università di Exeter:"I numeri sulla perdita di uccelli sono simili".