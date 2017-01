I mici, sia liberi che di famiglia, dei territori di Accumoli, Amatrice e Cittareale (Rieti) potranno essere portati al campo Lav a Pallottini di Cittareale fino al 22 gennaio

La Lav ha mantenuto la promessa fatta all’indomani del terremoto che ha sconvolto l’Italia centrale: anche dopo l’emergenza continua a prendersi cura degli animali delle zone colpite dal sisma. Dal 9 al 22 gennaio, infatti, gli abitanti di Accumoli, Amatrice e Cittareale possono tutelare i loro gatti prenotando attraverso il numero Lav 3283746278 l’intervento di sterilizzazione gratuita presso il campo a Cittareale (Rieti), in località Pallottini, via Salaria Km 136, accanto ai Vigili del Fuoco.

Lo stesso intervento sarà effettuato anche per i gatti liberi delle zone di Accumuli, Amatrice e Cittareale, che saranno recuperati dalle associazioni animaliste.

Scopo del progetto è dare supporto alle famiglie con gatti che a causa del sisma si trovano in situazione di difficoltà, e allo stesso tempo tenere sotto controllo l’incremento demografico della popolazione felina, attraverso la sterilizzazione: una femmina non sterilizzata, infatti, durante la sua vita riproduttiva può avere in media 20 cucciolate.

I veterinari che hanno aderito al progetto sono circa 15 e lavoreranno su turni. Oltre ad essere sterilizzati i gatti saranno anche identificati con microchip, forniti dalla ASL di Rieti, e sottoposti a test per Fiv e Felv.

“E’ una preziosa opportunità, che invitiamo a cogliere per la tutela degli animali che i privati accudiscono e per prevenire la nascita di cucciolate – afferma Ilaria Innocenti, responsabile Lav Area Animali familiari – : in questo modo oltre a responsabilizzare le famiglie sarà favorita la crescita del processo culturale di accettazione e conoscenza del corretto rapporto uomo animale”.

Nello stesso periodo la Lav distribuirà cibo e attrezzature donate da tutta Italia per cani e gatti.

Il campo è gestito da Lav in collaborazione con la Regione Lazio, la Asl di Rieti, l’Ordine dei Veterinari della Provincia di Rieti, il Comune di Cittareale (Rieti), e le associazioni animalisti italiani, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Oipa, Wwf Terni, Il Guardiano dell’Ombra, e Guardia Zoofila Ambientale-Circolo Provincia di Frosinone, che ha messo a disposizione l’ambulanza veterinaria.

La Lav ringrazia il Corpo Forestale dello Stato per il supporto e l'aiuto costante ricevuto in questi mesi nelle zone purtroppo colpite dal sisma.