La Città Metropolitana accoglie nove candidature per dare “risposta alla preoccupazione dei cittadini”. Saranno a supporto della Polizia Provinciale

I cittadini sono sempre più preoccupati per la presenza dei cinghiali nel territorio ed è per questo che la Città Metropolitana di Bologna cerca nuovo personale tecnico volontario da impiegare a supporto della polizia provinciale nei piani di controllo degli ungulati.

In collaborazione con la Regione, si è infatti deciso di accogliere nuove candidature "per dare risposta - spiega la Città Metropolitana - alla crescente preoccupazione di residenti, agricoltori e utenti stradali per la folta presenza di cinghiali sul territorio, in grado di costituire un reale pericolo per la sicurezza delle persone".