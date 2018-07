In occasione della Giornata mondiale della tigre, la campagna "a-mici" per difendere le ultime 3890 tigri in natura. Una tigre in salotto, 7 curiosità sul micio di casa

Il 29 luglio in tutto il mondo si celebrerà il Tiger Day, una data scelta dal 2010 per aumentare la conoscenza su questo grande felino ancora bisognoso di aiuto e tutela. In tutto il mondo restano appena 3.890 tigri, ed è proprio questo il numero di adozioni simboliche che il Wwf Italia vuole raggiungere in una maratona di raccolta fondi a favore dei progetti di tutela nei paesi dove esso vive.

Questa volta, in soccorso della tigre, il Wwf ha rivolto un appello ai gatti italiani chiedendo ai loro proprietari, attraverso la campagna "a-mici" di adottare una tigre e inviare ai social Facebook, Instagram, Twitter, Wwf un selfie col proprio micio che il Wwf pubblicherà sui propri profili.

L'obiettivo è raddoppiare il numero di tigri rimaste in natura entro il 2022, e impedire che vengano ancora cacciate per le loro pelli, denti, ossa e altre parti, che il fiorente mercato illegale sfrutta con la complicità di trafficanti e funzionari corrotti.

Gatti e tigri - Nonostante la grande differenza di peso e misure, il gatto e la tigre appartengono entrambi - come noto - al mondo dei felini. Addomesticato (o meglio, abituato all’ambiente domestico ma rimasto ancora selvatico) il primo, selvaggio il secondo. La domesticazione del gatto è partita dalla regione mediterranea, soprattutto dal Nord Africa, dall'Egitto addirittura 5mila anni prima di Cristo con la specie Felis libica nordafricana, per difesa dei granai dai topi.

La tigre è sempre stata invece selvaggia ed eternamente solitaria: con i suoi 2,6 metri più quasi un metro e mezzo di coda, nel mondo dei felini è senz'altro l'indiscussa regina. Eppure, nonostante la sostanziale differenza di taglia, sono tanti gli elementi comuni tra la Panthera tigris e il Felis silvestris catus. L'unica vera grande differenza tra tigri e gatti domestici è il rapporto con i propri simili: animali essenzialmente solitari le tigri, tranne nei periodi degli accoppiamenti, animali sociali fino a formare nutrite colonie invece i gatti, un comportamento che li accomuna più ai leoni.

Sette vite quelle dei gatti, secondo le leggende, ma anche sette cose da sapere sulla tigre nascosta in salotto:

1. Piccole e grandi prede. Che si tratti di antilopi, cervi o porcospini per la grande e famelica tigre, o di topi, lucertole e uccelli per il piccolo e scattante gatto, la sostanza è la stessa: un grande fiuto, un'enorme attenzione ai più piccoli movimenti e la straordinaria capacità di avvicinarsi alla preda senza destare il minimo sospetto sono le virtù che rendono i felini degli straordinari cacciatori.

2. Gioco con la preda. I cuccioli di tigre giocano con la preda come farebbe un gatto col topolino, un modo per imparare le tecniche di caccia e di gestione della cattura.

3. Pulizia maniacale. Nella caccia è essenziale non lasciare alla vittima la possibilità di fiutarti in anticipo. Ecco quindi, per poter sfruttare al massimo l'effetto sorpresa, l'incredibile attenzione dei felini per l'igiene e la pulizia. Tigri e gatti possono passare le ore a leccarsi e lustrarsi, per una pelliccia a prova di "naso".

4. Niente tracce. Un altro ottimo stratagemma per non dare segnale della propria presenza e giocare di anticipo sulle proprie vittime è quello di non lasciare dietro di sé evidenti segnali di presenza: proprio per questo tigri e gatti amano seppellire, meglio ancora se sotto la sabbia o la terra, le feci.

5. Segnali di accoppiamento. Nel folto della giungla, nelle savane asiatiche, nelle foreste di mangrovie, oppure nelle strade urbane, nelle nostre case o al sicuro in un giardino, tutti i felini sanno bene come attirare un potenziale compagno nel periodo della riproduzione: tracce di urina, forti miagolii (o ruggiti nel caso delle tigri), scortecciamento di alberi (o divani nel caso dei gatti) sono tutti sistemi per attirare l'attenzione di un compagno con cui condividere l'avventura della riproduzione.

6. Amore di Mamma. La mamma felino, come tutti sappiamo, sarà una straordinaria protettrice, nutrice ed educatrice: sia che si tratti di cuccioli di tigre o di cuccioli di gatto i piccoli cresciuti accanto alla mamma saranno capaci di sopravvivere nella foresta e nelle difficili città umane, imparando a cacciare qualunque cosa che si muova a portata dei loro artigli.

7. Le fusa. Tra i felini, la tigre è uno dei pochi che fa le fusa, esattamente come un gatto. Si pensa faccia parte del comportamento nuziale, cioè del corteggiamento, della relazione madre-piccoli, ma li può vedere con evidenza anche nei casi in cui le tigri sono in cattività, quando hanno un rapporto affettuoso con il loro conduttore.