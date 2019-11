Incendi senza precedenti e perdita di habitat minacciano le popolazioni di koala nel New South Wales e del Queensland, già dimezzate negli ultimi 20 anni. Abbiamo già perso il 95% dei koala nel mondo

L'eccessivo disboscamento, lo sviluppo agricolo e urbano, e gli incendi senza precedenti, favoriti anche dal riscaldamento globale, in soli 30 anni potrebbero portarci via per sempre i koala che vivono all'interno del "Triangolo di Koala", un'area che si estende da Noosa nel Queensland meridionale a Gunnedah nel nord-est del New South Wales. "Si teme che gli incendi boschivi vicino a Port Macquarie, nella costa settentrionale dello stato del New South Wales, che hanno distrutto buona parte dell'habitat primario dei koala, abbiano ucciso circa 350 animali. Molti altri sono rimasti feriti e innumerevoli sono ora senza un rifugio sicuro", spiega Stuart Blanch del Wwf Australia.

Il Port Macquarie Koala Hospital teme che i koala sopravvissuti nella zona possano morire di disidratazione e incoraggia le persone a lasciare contenitori d'acqua alla base degli alberi. L'ospedale sta anche cercando di distribuire stazioni automatiche di abbeveraggio che contribuiranno ad aiutare la fauna selvatica nella difficile lotta per la sopravvivenza. La salvezza di questa specie dipende totalmente dagli alberi, che sono per loro cibo, riparo e sicurezza. Senza foreste, poi, i koala sono più esposti al rischio di essere investiti sulle strade o attaccati dai cani e maggiormente stressati e vulnerabili alle malattie. Perdere le foreste, significa perdere l'habitat primario dei koala, e mettere a serio rischio la sopravvivenza della specie nel prossimo futuro. Oggi, infatti, resta solo il 5% della popolazione di koala che viveva in questo continente solo pochi secoli fa.

"Quando gli incendi si fermeranno, sarà necessario ripristinare l'habitat dei koala che è andato perduto. Oltre agli incendi, infatti , le foreste esistenti sono oggi messe in serio pericolo dall'uso dei bulldozer per il disboscamento industriale. Diventa sempre più importante dunque fermare la distruzione di questo habitat, al quale gli ultimi drammatici incendi contribuiscono in modo preoccupante", aggiunge Blanch.

Le popolazioni dei koala nel New South Wales e del Queensland sono già quasi dimezzate in 20 anni a causa della perdita di habitat. Per fermare tutto questo, il WWF lavora sul campo nei centri di recupero in Australia per soccorrere e curare i koala feriti e a livello politico e sociale per fermare le pratiche di disboscamento eccessivo.



La campagna del Wwf per adottare un koala: www.wwf.it/adottaunkoala