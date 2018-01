Ermete Realacci e Simona Bonafè commentano la nuova legge sul divieto di cotton-fioc non biodegradabili

Dopo l'eliminazione degli shopper non compostabili l'Italia ha compiuto un nuovo passo importante per combattere il marine litter e favorire un'economia circolare. Nella legge di Bilancio è stato deciso di vietare dal 1°gennaio 2019 i bastoncini cotonati non biodegradabili e dal 1° gennaio 2020 le microplastiche nei cosmetici.

“Misure che sono state molto apprezzate dal presidente del'Unep Erik Solheim, che ha parlato di una splendida notizia dall'Italia. Una scelta che favorirà un'industria più attenta all'ambiente e per questo più competitiva. Ora è importante che tutta l'Europa condivida questa decisione, a partire dalla strategia contro l'inquinamento da plastica che verrà presentata martedì 16 al Parlamento Europeo", affermano l'europarlamentare Simona Bonafè, relatrice a Strasburgo del pacchetto Economia Circolare, e Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, primo firmatario dell'emendamento per il divieto dei bastoncini per orecchie non biodegradabili e microplastiche nei cosmetici.