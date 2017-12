Dal 2020 divieto anche ai diesel euro4. Sotto tiro anche le 3.500 caldaie a gasolio

Mentre di anno in anno la qualità dell’aria a Milano migliora, la città punta ad essere libera dalle auto più inquinanti entro il 2030. Nel corso di una riunione di giunta il sindaco, Giuseppe Sala, e l'assessore ai Trasporti, Marco Granelli, hanno illustrato come verrà raggiunto l'impegno che la città ha preso a Parigi, nel corso del vertice delle città C1240. Nell'autunno del 2018 sarà vietato l'ingresso in città ai veicoli euro 3 Diesel ed entro il 2019 saranno posizionate 170 telecamere di controllo.

Il divieto, nei giorni feriali dalle 8,30 alle 19,30, sarà in vigore in un primo momento solo durante l'inverno per poi arrivare al 2030 ad essere esteso a tutto l'anno. Nell'autunno del 2020 sarà invece impedito l'ingresso in città ai veicoli diesel Euro 4. "Dobbiamo muoverci - ha detto Granelli nella conferenza stampa del dopo giunta. - Abbiamo già messo in campo delle misure, come quella di Area C (la zona a traffico limitato del centro città a cui si accede solo pagando un ticket e in cui non possono entrare i diesel euro 4), abbiamo potenziato il trasporto pubblico e il bike e car sharing. A Parigi abbiamo aderito a questi impegni e non partiamo da zero, ma vogliamo accelerare. Si gioca su due leve: mobilità e riscaldamento". A Milano ci sono ancora 3.500 caldaie a gasolio private, mentre 25 sono negli edifici comunali.

"Sugli edifici non residenziali del Comune - ha detto Granelli - abbiamo creato una task force per azzerare queste 25 caldaie entro il 2020. Sul privato, oltre al bando appena rifinanziato con 1,6 milioni di euro per la sostituzione delle caldaie, stiamo pensando a una misura triennale per mettere 10 milioni di euro per la sostituzione di 1500 caldaie con l'aiuto delle detrazioni".

"Continuiamo a lavorare a testa bassa, per superare la logica emergenziale e proporre misure strutturali, perché nella nostra città si possa respirare un'aria migliore, per noi e per le generazioni future". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato sulla sua pagina Facebook l'obiettivo che si è dato la città, e discusso in giunta, di liberare la città dai veicoli più inquinanti entro il 2030.