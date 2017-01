La contestazione contro Fca potrebbe costare una multa fino a 4,63 miliardi di dollari. L'agenzia afferma che non sono necessari cambiamenti sugli standard delle emissioni, rendendo più difficile cambiare le regole

L'Epa, l’agenzia Usa per la protezione ambientale che corrisponde al ministero dell’Ambiente, sfida le case automobilistiche e conferma fino al 2025 i suoi standard attuali sulle emissioni dei veicoli.

In altre parole, il caso Fiat Fca conferma, nonostante l'opposizione delle case automobilistiche, l'eredità di Barack Obama nella lotta al cambiamento climatico.

L'accusa contro la Fca (soprattutto verso alcuni modelli Jeep e Dodge) non riguarda la truffa che fu contestata alla Volkswagen e potrebbe costare al gruppo una multa fino a 4,63 miliardi di dollari.

L'agenzia afferma che non sono necessari cambiamenti sugli standard delle emissioni, rendendo di fatto più difficile per il presidente eletto cambiare le regole.

Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fca, aveva pensato che l’Epa eccedesse in "grandstanding", cioè che ostentasse un comportamento eccessivamente esigente a una settimana dall’inizio dell’era Trump, in un tentativo di chiudere i dossier più importanti. "Spero non sia una conseguenza di una guerra politica fra Obama e Trump”, aveva alluso Marchionne. "Se mettono in dubbio la mia coerenza morale, posso sopravvivere. Ma non tollero che lo si faccia sulle spalle delle decine di migliaia di persone che lavorano nella nostra azienda".

La decisione dell'Epa "è stata presa indipendentemente dalla Casa Bianca" rivela il collaboratore di Barack Obama, presidente determinante nel salvataggio del settore dell'auto in America e nell'acquisizione di Chrysler da parte di Fiat nel 2009. D'altro canto il portavoce del presidente Josh Earnest aveva spiegato che "le decisioni dell'Epa sono prese dai funzionari dell'Epa e non sono a conoscenza di un coinvolgimento della Casa Bianca su questo caso specifico", ma Obama "si aspetta che i funzionari all'Epa svolgano i loro compiti per fare rispettare la legge e mettere in atto regole che sono scritte".