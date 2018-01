Il Tribunale impone all’azienda il risarcimento dei danni all’ambiente. Un progetto a tutela delle focene

In Brasile un tribunale ha ordinato alla Vale, società brasiliana maggiore produttrice ed esportatrice di minerale di ferro al mondo, di riparare ai danni ambientali causati dalle sue attività sui terreni appartenenti a una comunità di discendenti dagli schiavi nel nord del Paese. Lo riporta Infobae.

I procuratori federali hanno annunciato la decisione in un comunicato nel quale spiegano che le linee elettriche e una tubatura di bauxite avrebbero danneggiato il suolo e causato sedimenti nei fiumi del territorio della comunità Quilombo di Moju, nello Stato di Parà.

La corte ha inoltre ordinato a Vale di realizzare un progetto che permetta di generare entrate per le 788 famiglie colpite dalle attività dell'impresa e che le indennizzi con denaro finché questa misura non sarà implementata. Il valore della riparazione che Vale deve pagare non è stato rivelato.

L'impresa con sede a Rio de Janeiro non ha rilasciato commenti in merito alla decisione del tribunale.

In un altro caso, i procuratori federali hanno chiesto la sospensione delle attività di dragaggio realizzate da Vale nella baia di Sepetiba, nello Stato di Rio de Janeiro, dopo che un virus ha ucciso 200 focene grigie.