IIl disastro al largo delle coste della Louisiana avvenne nel 2004, quando un uragano fece affondare una piattaforma

Una gigantesca fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, ad una ventina di chilometri dalle coste della Louisiana, che dura da 14 anni: è quanto emerge da un rapporto del Dipartimento di giustizia Usa, citato dalla Cnn.



Il disastro, chiamato Taylor oil spill, è cominciato nel 2004, quando una piattaforma petrolifera della Taylor energy affondò per una frana causata da un uragano. Nonostante gli sforzi per contenere i danni, si stima che siano fuorusciti sino a 700 barili di petrolio al giorno; secondo altri calcoli, un totale di 3,6 milioni di barili in 14 anni. Se la cifre fossero confermate, si tratterebbe di un disastro paragonabile a quello causato dall'incidente alla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel 2010.