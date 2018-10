Il rapporto scientifico che dovrà indicare le azioni da mettere in atto per mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5° C verrà pubblicato l’8 ottobre

C’è la necessità di un'azione urgente per il clima, dato che gli impatti climatici stanno aumentano di intensità, livello e frequenza. È questa la previsione su cui dovranno lavorare i governi al lavoro a Incheon, in Corea del Sud, per approvare il rapporto scientifico speciale che dovrà indicare le azioni da mettere in atto per mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali.

Il rapporto è stato prodotto dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il Panel delle Nazioni Unite incaricato di fornire valutazioni scientifiche in materia di cambiamento climatico. L’IPCC fornirà le basi scientifiche necessarie a guidare il processo decisionale dei governi proprio alla vigilia della valutazione della effettiva coerenza degli impegni nazionali sottoscritti nel quadro dall'accordo di Parigi.

Si prevede che il rapporto sarà un richiamo all’urgenza e al rafforzamento dell’azione sul clima alla vigilia della COP24, il Summit delle Nazioni Unite che si svolgerà a Katowice, in Polonia, a dicembre e per il prossimo futuro.

Manuel Pulgar-Vidal, leader del programma globale Clima e Energia del WWF, ha dichiarato: “Pensiamo che il report sottolineerà ciò che già sappiamo: abbiamo bisogno di una trasformazione sistemica e senza precedenti della nostra economia, dell'energia, della gestione del territorio, delle città e dei sistemi industriali, se vogliamo evitare impatti peggiori provocati dal cambiamento climatico. Più rimandiamo le azioni per fermare le emissioni di carbonio, maggiori saranno gli impatti sulla salute e i costi per il futuro. Ciò di cui abbiamo bisogno ora è una leadership politica che si impegni ad affrontare la sfida che ci attenderà."

Il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici si riunisce per approvare il Sommario per Decisori Politici del Rapporto Speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C. Il rapporto IPCC sarà pubblicato lunedì 8 ottobre.