Galletti: “Un passo importante. Confido in una sollecita definitiva approvazione al Senato”. Contraria Sinistra Italiana

La Camera ha approvato il disegno di legge sulla governance delle aree protette. Commenta il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti: "La riforma della normativa sui parchi votata oggi dalla Camera, che spero venga presto definitivamente approvata dal Senato, è un passaggio importante per migliorare la tutela dei gioielli del nostro patrimonio ambientale. E ringrazio il relatore Borghi e il presidente Realacci per l'impegno e la passione con cui hanno accompagnato questo provvedimento".

"Il Parlamento - ha sottolineato il Ministro - con questa normativa innalza significativamente il grado di protezione di queste aree, attraverso un maggiore coinvolgimento delle istanze e delle istituzioni locali; aumentando la trasparenza nella designazione dei direttori dei parchi, assicurando competenza e professionalità attraverso bandi pubblici i cui requisiti sono indicati e verificati caso per caso dal Ministero; rendendo possibile una valorizzazione economica della risorsa parco, e quindi della istituzione parco/riserva.” La normativa prevede lo stanziamento di nuovi fondi, 30 milioni di euro per i parchi e 9 per le aree marine, per programmi di tutela e protezione ambientale. Il Gruppo Sinistra Italiana-Possibile ha votato contro la proposta di legge di riforma, o “meglio pseudo-riforma”. Secondo il raggruppamento, “il percorso e l'esito di questa legge dimostrano la scarsa consapevolezza dei risultati di 25 anni di applicazione della Legge Quadro sui Parchi e la grande disattenzione delle scelte politiche rispetto ai bisogni veri delle aree protette. Stiamo compiendo un pericoloso passo indietro e questa legge si presenta, nella parte più controversa e contestata, come una sanatoria di tutte le applicazioni distorte che, nel tempo, si sono avute della legge 394, con il rischio concreto di consegnare gli Enti Parco alle logiche di degenerazione localistiche e partitocratiche”, afferma la deputata di Sinistra Italiana-Possibile Serena Pellegrino, vicepresidente della commissione Ambiente di Montecitorio.