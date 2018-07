Cambio al vertice dell'associazione delle imprese servizi ambientali dopo due anni con la guida di Roberto Sancinelli

Il manager Chicco Testa (nella foto) è stato eletto alla presidenza di Fise Assoambiente, l'associazione indipendente delle imprese servizi ambientali. Lo ha eletto l'assemblea dell'associazione che, all'interno di Fise-Federazione imprese di servizi, rappresenta le imprese che svolgono attività di igiene urbana, gestione, recupero e riciclo di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica.

"Ringrazio gli associati per la fiducia accordatami", ha detto il neopresidente Testa. "Sono convinto del ruolo strategico oggi giocato dalle imprese private in tutte le attività di gestione rifiuti, dagli urbani agli industriali. Un ruolo che va rafforzato ulteriormente a fronte del fabbisogno di investimenti e di impianti di cui necessita il nostro Paese, oggi condizionato da gestioni emergenziali e da esportazione dei rifiuti".

"Siamo consapevoli", ha concluso Testa, "che l'obiettivo primario è ridurre la quantità di rifiuti prodotti e assicurarne il corretto recupero, secondo quanto previsto dalle norme contenute nel pacchetto delle Direttive sulla circular economy che saranno presto recepite dal nostro Paese con l'auspicato coinvolgimento degli operatori della filiera". Un sentito ringraziamento da parte dell'assemblea per il lavoro svolto è andato al bergamasco Roberto Sancinelli, presidente dell'associazione negli ultimi due anni.

Nato a Bergamo, classe 1952, laureato in filosofia, Chicco Testa è attualmente board director di Telit, presidente di Sorgenia, presidente di Eva Energie Valsabbia e vicepresidente del Cda di Idea Capital Fund.

Testa è stato per 4 anni (2012-2016) presidente di Assoelettrica, nonché membro dell'expert advisory committee all'interno dello European Carbon Fund. Precedentemente ha, tra l'altro, ricoperto ruoli di vertice in aziende come Enel, Acea (azienda comunale energia e ambiente del Comune di Roma) ed è stato presidente di Cispel (Confederazione italiana servizi pubblici locali). Dal 1987 al 1994 è stato eletto parlamentare alla Camera (commissione Ambiente), dopo essere stato per 7 anni segretario nazionale e poi presidente di Legambiente.