Il rapporto Energy Technology Perspectives esamina 26 tecnologie energetiche ma solo tre - veicoli elettrici, stoccaggio, fotovoltaico - sono in linea con gli obiettivi climatici

Azzerare le emissioni di gas serra del settore energetico nel 2060 è tecnicamente fattibile, e consentirebbe di avere il 50% di probabilità di contenere l'aumento della temperatura globale "ben al di sotto dei 2 gradi centigradi" a fine secolo rispetto all'era preindustriale, come previsto dall'accordo di Parigi sul clima. A dirlo è l'Agenzia internazionale dell'energia (Aie), secondo cui, tuttavia, il traguardo richiederà sforzi "immensi".

Nel rapporto Energy Technology Perspectives 2017, l'Aie prende in esame 26 tecnologie energetiche. Di queste, solo tre - veicoli elettrici, stoccaggio energetico, fotovoltaico ed eolico - sono considerate "in linea" per centrare gli obiettivi climatici. "Le attuali politiche dei governi non sono sufficienti per rispettare i target climatici di lungo periodo", si legge nel rapporto.

Dove le politiche hanno mostrato segnali chiari, ad esempio nel solare, l'eolico e sulle auto elettriche, "i progressi sono stati sostanziali". Tuttavia molte aree tecnologiche soffrono di un "sostegno inadeguato".

"Con i costi che diminuiscono, avremo bisogno di un focus continuo su tutte le tecnologie per raggiungere gli obiettivi climatici a lungo termine", evidenzia Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Aie, secondo cui "è importante ricordare che accelerare il tasso di avanzamento tecnologico può contribuire a rafforzare le economie, ad aumentare la sicurezza energetica e al contempo a migliorare la sostenibilità energetica".