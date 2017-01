Gli scenari per i cambiamenti climatici elaborati dal Cmcc indicano con nettezza un incremento della temperatura media in Italia. Nello scenario peggiore l'aumento sarà addirittura di 6 gradi

"Gli scenari per i cambiamenti climatici in Italia sono realmente preoccupanti. Le migliori e più avanzate elaborazioni dell'autorevole Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici (Cmcc)", nello scenario ritenuto più probabile, indicano "un incremento della temperatura media in Italia pari a circa 3 gradi per la fine del secolo per l'intero territorio nazionale". Lo scrive in un comunicato l’associazione ambientalista Wwf.

"Se si considera l'ultimo trentennio del XXI secolo (2071-2100) - prosegue il Wwf - l'aumento di temperatura giunge anche a circa 4 gradi nel nord-ovest della penisola italiana nel periodo estivo".

Nello scenario peggiore, "l'aumento della temperatura media in Italia sarà invece di circa 6 gradi entro la fine del secolo". "L'urgenza dell'azione anche nel nostro paese è ormai è un obbligo civile e morale", conclude il Wwf.