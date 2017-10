La frenata di luglio e agosto è stata registrata anche considerando i primi otto mesi del 2017 con un calo dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso

A luglio e ad agosto le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono diminuite rispetto ai dati registrati negli stessi mesi del 2016. In particolare il calo registrato a luglio ammonta a 193.282 tonnellate (che corrispondono al 2,2% in meno rispetto a luglio 2016); il calo registrato ad agosto ammonta a 189.700 tonnellate (e cioè il 2,3% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno).

In totale, nei primi otto mesi del 2017, le emissioni di CO2 derivate da benzina e gasolio sono diminuite di quasi 1 milione di tonnellate (per la precisione di 915.793 tonnellate), che corrispondono ad una diminuzione percentuale dell'1,4% rispetto ai primi otto mesi del 2016.

Questi dati sono stati elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base di dati del Ministero dello Sviluppo Economico.

"Continental - sottolinea Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia - è fortemente impegnata nella riduzione dell'impatto ambientale dei trasporti su strada. Proprio per questo, la nostra offerta alle aziende di trasporto include pneumatici caratterizzati da bassissimi livelli di resistenza al rotolamento che contribuiscono anche a ridurre i consumi di carburante e servizi in ottica di solutions provider".