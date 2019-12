Dal 2010 il vento ha ricominciato ad aumentare di forza. I cambiamenti più marcati sono stati rilevati in Nord America, Europa e Asia

I ricercatori cinesi hanno scoperto che la velocità media globale del vento nello strato superficiale della Terra è aumentata rispetto al 2010. Lo rivela un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change. Il gruppo di ricerca della School of Environmental Science & Engineering della Southern University of Science & Technology cinese ha analizzato i dati sui venti raccolti in tutto il mondo.

Venti in calo fino al 2010

Sin dagli anni Ottanta l'energia eolica, una fonte alternativa in rapida crescita, era minacciata da un tendenza del vento a ridursi. Visto che la velocità media globale del vento nello strato superficiale può seriamente influenzare l'efficienza della generazione elettrica dei parchi eolici, ciò sembrava minacciare l'intera industria globale del settore. Gli scienziati hanno scoperto un'inversione intorno al 2010 della tendenza alla riduzione della velocità media globale, che ha infatti cominciato a crescere negli anni successivi. Secondo i risultati della ricerca, il recente tasso di crescita della velocità media globale del vento è tre volte superiore al tasso con cui il vento diminuiva di intensità prima del 2010.

Grandi masse d’aria

I cambiamenti più marcati sono stati rilevati in Nord America, Europa e Asia. Inoltre, gli esperti cinesi hanno analizzato le variazioni decennali del vento in prossimità della superficie, concludendo che erano probabilmente determinate dalla circolazione oceanica e atmosferica su larga scala, piuttosto che dalla crescita della vegetazione o dall'urbanizzazione.

Effetti positivi per l’eolico

Se il miglioramento della velocità globale del vento nello strato superficiale persisterà per un altro decennio, i ricercatori prevedono che entro il 2024 l'energia eolica aumenterà la capacità del 37% fino a 3,3 milioni di chilowattora.