La presidenza apre a una riduzione delle quote messe all'asta (ora fissate al 57%), come indicato da Italia, Germania e Belgio, ma solo a determinate condizioni

La presidenza maltese dell'Ue ha presentato un nuovo testo sulla riforma del mercato delle quote di CO2 (Ets), che apre alla richiesta italiana di compensazioni per i costi indiretti del carbonio, quelli che si trasferiscono sui prezzi al consumo dell'energia.

Il testo sarà discusso il 28 febbraio dai ministri dell'ambiente dell'Ue, che dovranno trovare un difficile equilibrio per rafforzare il mercato Ets, proteggere la competitività dell'industria europea e rendere più efficaci i finanziamenti a sostegno dei paesi membri con reddito procapite più basso.

Rispetto al tentativo di compromesso naufragato nel dicembre scorso, la presidenza apre anche a una riduzione delle quote messe all'asta (ora fissate al 57%), come da indicato da Italia, Germania e Belgio, ma solo a determinate condizioni. Se i ministri riuscissero a trovare l'accordo, il Consiglio potrà cominciare il negoziato con la Commissione e il Parlamento (che ha approvato i suoi emendamenti alla riforma il 15 febbraio) per arrivare entro l'estate a un nuovo assetto del mercato Ue delle emissioni.