Il freddo di questi giorni non è nulla rispetto alle ondate di calore previste su tutta Europa

Con il cambiamento climatico, le città europee si troveranno a dover fronteggiare più eventi estremi di quanto non si sia ritenuto finora. L'allerta arriva da uno studio dell'università di Newcastle che ha preso in esame 571 città europee.

In base ai risultati, Roma e Stoccolma saranno tra quelle in cui più aumenteranno le ondate di calore.

Gli esperti hanno usato i modelli climatici per tentare di prevedere cosa accadrà in Europa tra il 2050 e il 2100 in tre scenari legati alle emissioni di CO2, che determinano impatti bassi, medi e alti del cambiamento climatico.

Anche nell'ipotesi più ottimistica, il numero di giorni caratterizzati da ondate di calore e le temperature massime raggiunte in quei giorni aumenteranno in tutte le città studiate.

In Europa meridionale ci sarà il maggior incremento delle giornate d'afa, mentre nell'Europa centrale si registreranno gli aumenti di temperatura più elevati (fino a +7 gradi nello scenario ottimistico, e fino a +14 gradi in quello pessimistico).