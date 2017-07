Le proteste ecologiste. La scultura di Greenpeace. Un’analisi dell’agenzia europea dell’ambiente

Belgio, Repubblica ceca, Estonia e Francia, insieme alla Germania che ha compiuto i primi passi, sono gli unici Paesi europei ad aver stabilito una strategia nazionale di spesa per l'attenuazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. È quanto emerge da una nota informativa dell'Agenzia europea dell'ambiente (Eea). Per gli altri Paesi, Italia inclusa, secondo l'Eea, esiste una "mancanza di preparazione a livello nazionale e di informazioni sui volumi di spesa attuali e pianificati per scopi climatici e energetici". Secondo stime Ue, per raggiungere gli obiettivi sul cambiamento climatico i Paesi dell'Unione dovrebbero investire qualcosa come 177 miliardi di euro l'anno dal 2021-2030 in rinnovabili ed efficienza energetica.

Attivisti di Greenpeace hanno posizionato una scultura alta sette metri che ritrae il presidente Donald Trump su un pontone sul fiume Elba, di fronte alla ElbPhilharmonie.

La scultura ritrae il presidente statunitense come un bambino capriccioso con tanto di pannolino seduto sul pianeta Terra (nella foto). Nelle mani tiene una copia stracciata dell'Accordo di Parigi, mentre sotto alla scultura si legge il messaggio "Time For a Change".

"Gli altri leader del G20 non possono aspettare che Trump cresca", dice Luca Iacoboni, responsabile campagna energia e clima di Greenpeace Italia. "I G19 devono mostrare ora che hanno deciso di abbandonare carbone, petrolio e gas, dando attuazione all'Accordo di Parigi".

Secondo Jennifer Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace International, “questo è il momento di mostrare solidarietà con le persone di tutto il mondo, inclusi sindaci, governatori e amministratori delegati statunitensi che sono impegnati contro i cambiamenti climatici, dimostrando che la trasformazione verso un'economia a zero emissioni è irreversibile così come l'Accordo di Parigi".

Vladimir Putin "condivide le priorità tedesche" del G20 e si dice a favore del libero commercio e della tutela del clima prevista dall'accordo di Parigi. In un intervento all'Handeslblatt il presidente russo dice: "Sono convinto che soltanto un appello per un commercio aperto, basato su norme e standard unitari possa stimolare la crescita nel mondo e promuovere l'avanzamento dello sviluppo nelle relazioni fra gli stati".