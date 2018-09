Studio: per limitare l'innalzamento delle temperature la vendita di auto a benzina, a gasolio e delle ibride convenzionali dovrà finire entro il 2028

Se l'Europa intende onorare gli impegni presi con gli accordi di Parigi per limitare l'innalzamento delle temperature medie entro il grado e mezzo, la vendita di auto a benzina, a gasolio e delle ibride convenzionali dovrà finire entro il 2028. È quanto emerge da uno studio commissionato da Greenpeace al prestigioso istituto di ricerca tedesco DLR.

Il rapporto chiarisce anche che il numero delle auto a benzina e gasolio circolanti sulle strade europee dovrà ridursi dell'80% entro il 2035 e che - a meno di politiche attive e drastiche, che anticipino ulteriormente la scomparsa dei veicoli "fossili" - le auto con motori a combustione interna rimarranno tra le flotte europee fino ai primi anni '40.

"Il phase out dei motori fossili, alimentati con i derivati del petrolio, non solo avrà effetti positivi per il clima ma aiuterà significativamente a ridurre la crisi sanitaria che viene dall'inquinamento atmosferico, migliorando la nostra qualità della vita", ha dichiarato Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di Greenpeace Italia.

L'abbandono della tecnologia del motore a combustione interna, tuttavia, sarà possibile solo se i governi nazionali e l'industria dell'automobile si faranno pienamente carico della sfida per la difesa del clima. Il confronto tra il Parlamento Europeo e i Paesi membri dell'Unione riguardo ai tetti di emissione di gas serra per automobili e veicoli commerciali leggeri mostra, però, quanto i politici europei siano lontani dal senso profondo di questa sfida.

La prospettiva di rimpiazzare le auto oggi circolanti con auto elettriche, in un rapporto di uno a uno, non è sostenibile in termini ambientali. Il numero di auto private circolanti dovrà ridursi sensibilmente e, al contempo, dovrà realizzarsi una profonda innovazione tecnologica capace di cambiare drasticamente il mondo dell'auto.