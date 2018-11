L’incremento è inferiore all’andamento dell’economia, indice di una migliore efficienza. Crescono le emissioni di trasporti (1,7%) e riscaldamento (1,6%)

Secondo le rilevazioni dell’Ispra, in Italia nel terzo trimestre del 2018 la stima tendenziale delle emissioni dei gas serra prevede un leggero aumento rispetto all'anno precedente, pari allo 0,4% a fronte di una crescita del Pil pari a 0,8%.

L’aumento delle emissioni, pur non auspicato, è inferiore a come è andato l’andamento dei consumi e conferma in generale il “disaccoppiamento” tra l'andamento delle emissioni e la tendenza dell'indice economico, anche se rispetto al trimestre precedente, per la prima volta dopo diversi anni, si riscontra che al Pil non è associato un pari andamento delle emissioni di gas serra.

L'aumento segnalato è principalmente dovuto ai settori dei trasporti (1,7%), per un maggior consumo di gasolio per il trasporto su strada (3,1%) e del riscaldamento (1,6%). La produzione di energia registra, invece, una riduzione (-1,0%) determinata, prevalentemente, dalla riduzione complessiva della produzione di energia termoelettrica.



Per saperne di più: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/stima-trimestrale-delle-emissioni-in-atmosfera-di-gas-serra/view