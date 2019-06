Noaa in Antartide segna +4 gradi; la Nuova Zelanda ha trascorso il maggio più caldo degli ultimi 111 anni e anche in Africa è stato il secondo maggio più caldo di sempre

Il mese scorso è stato il quarto maggio più caldo mai registrato sulla Terra dal 1880, cioè da quando sono disponibili i dati, ma in Europa un maggio così freddo non si sentiva da 15 anni. Stando ai dati forniti dall'agenzia Usa per la meteorologia (Noaa), a livello globale la temperatura è stata di 0,85 gradi centigradi superiore alla media, cifra che pone il mese al quarto posto tra i maggio più afosi dopo quelli di 2016, 2015 e 2017.

Il termometro è salito di almeno 4 gradi sopra la media in Canada settentrionale e in Antartide, dove l'estensione del ghiaccio marino è la più piccola mai registrata. L'Europa, tuttavia, ha fatto eccezione, con temperature di 2 gradi sotto la media: un maggio così fresco non si registrava dal 2004.

Temperature più alte del normale sono state riportate in varie parti del globo. La Nuova Zelanda ha trascorso il maggio più caldo degli ultimi 111 anni; Israele e il Giappone hanno visto la colonnina di mercurio salire a livelli record (39,5 gradi il 26 maggio sull'isola di Hokkaido, tra i 43 e i 45 gradi in alcune località israeliane tra il 22 e il 24 maggio).

Per l'Africa è stato il secondo maggio più caldo; per l'America meridionale il terzo. Al contrario l'Austria ha fatto segnare 2,6 gradi sotto la media. In Italia, secondo i dati diffusi in precedenza dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr, si sono avuti 1,58 gradi sotto la media. Una temperatura più fresca degli ultimi anni ha caratterizzato anche i Caraibi e la parte occidentale degli Stati Uniti.