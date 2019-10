I grandi gruppi lanciano Corporate Leaders Group Europe. Edf, Iberdrola, Unilver, Ikea e altri su emergenza climatica

Società energetiche come Edf, Acciona e Iberdrola, gruppi di prodotti di largo consumo come Unilever e Ikea, e tante altre grandi aziende hanno deciso di coordinare sforzi e strategie per supportare il passaggio a un'economia a zero emissioni. Nasce così il Corporate Leaders Group Europe (CLG Europe), partnership infrasettoriale con grandi ambizioni, ufficialmente lanciata questa settimana a Bruxelles dall’Istituto per la Leadership in Sostenibilità (CISL) dell’Università di Cambridge.

I membri della partnership avevano già iniziato a lavorare sull’emergenza climatica in passato (pubblicando, nella prima parte dell’anno, un documento in cinque punti sulle priorità in tema clima da affrontare congiuntamente alle istituzioni).

Il lancio formale dell’istituzione incrementerà ora la sua rilevanza nel territorio, rafforzando la capacità delle aziende parte dell’organizzazione di influenzare la politica europea a favore del clima. L’obiettivo della collaborazione è appunto quello di diventare il canale portavoce del mondo del business per la sostenibilità e riuscire ad ottenere una fruttuosa e continua interazione con le istituzioni europee al fine di sviluppare una strategia efficace rispetto all’emergenza climatica.

Secondo quanto affermato da Eliot Whittington, direttore di CLG, la collaborazione mira a “supportare l’ambizione di un’economia carbon-free, identificare gli ambiti in cui il mondo del business e quello della politica devono lavorare congiuntamente e posizionare l’economia europea in prima linea in merito ai nuovi settori e business model green di cui il mondo avrà bisogno”.

Il lancio formale dell’istituzione avviene in un momento significativo, soprattutto se si considera il rinnovamento istituzionale attualmente in corso in Europa. Il nuovo presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha infatti promesso l’elaborazione di un European Green Deal, un piano per rendere l’Europa un continente neutrale dal punto di vista delle emissioni. Ciò include la predisposizione di un progetto di legge per il clima, che aiuti appunto l’Europa a raggiungere i propri target in termini di CO2. Per realizzare concretamente tale progetto, “i business lungimiranti - commenta Whittington - vogliono essere parte del dibattito sul cambiamento climatico, portando al tavolo della discussione la propria esperienza e contribuire a riconfigurare il nostro sistema economico in modo tale da permettere una sicura e giusta transizione a un’economia carbon-neutral”.