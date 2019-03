La Commissione ha proposto che almeno il 25% della spesa Ue di tutti i programmi dell'Unione sia destinato al conseguimento degli obiettivi climatici

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo provvisorio sul programma Life per l'ambiente e l'azione per il clima nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027.



Il finanziamento si concentrerà sulla tutela dell'ambiente, sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita, migliorando l'efficienza energetica e aumentando la quota di energie rinnovabili nel mix energetico.



Si tratta di uno degli strumenti che consentiranno all'Ue di raggiungere i suoi obiettivi climatici e di mirare all'impatto climatico zero entro il 2050. Life è uno dei programmi di finanziamento europei per i quali la Commissione ha proposto il maggiore aumento proporzionale per il periodo 2021-2027. Per rendere il finanziamento a favore del clima una voce di spesa ancora più consistente, la Commissione ha inoltre proposto che almeno il 25% della spesa Ue di tutti i programmi dell'Unione sia destinato al conseguimento degli obiettivi climatici. Oltre a perseguire le sue finalità dirette, il programma Life fungerà da catalizzatore per altri fondi.



Tra gli elementi principali del nuovo programma 2021-2027, la prosecuzione del sostegno alla transizione verso l'economia circolare con nuovi fondi; maggiore accento sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita con un nuovo programma specifico per gli investimenti in efficienza energetica ed energia rinnovabile, in particolare nei settori e nelle regioni europee che sono in ritardo nella transizione verso l'energia pulita; maggiore accento sulla tutela della natura e della biodiversità con progetti strategici di tutela della natura per tutti gli Stati membri integrando gli obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e programmi di finanziamento, quali l'agricoltura e lo sviluppo rurale.



L'accordo provvisorio deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli aspetti di bilancio e le disposizioni orizzontali correlate inerenti al futuro programma Life sono soggetti all'accordo generale sul prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue che la Commissione ha proposto nel maggio 2018.



Proposta contro lo smog - In una risoluzione non vincolante adottata con 446 voti favorevoli, 146 e 79 astensioni, gli eurodeputati hanno invitato la Commissione europea a proporre l'introduzione di standard più rigorosi per le particelle di PM2.5 (particolato sospeso) nelle norme di qualità dell'aria, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità. E hanno sollecitato le autorità a definire piani d'azione per l'aria pulita con misure per affrontare tutte le fonti di inquinamento atmosferico e in tutti i settori dell'economia. La risoluzione contiene proposte con standard più rigorosi per affrontare l'inquinamento atmosferico dai settori dei trasporti, dell'agricoltura e dell'energia. La Commissione europea dovrebbe aggiornare la direttiva sulla qualità dell'aria ambiente in linea con gli attuali limiti dell'Oms relativi a particolato, ossido di zolfo e livelli di ozono. Dovrebbe inoltre intensificare i controlli per garantire che gli Stati membri rispettino le norme sulle procedure di prova delle emissioni dei veicoli diesel in base alla legislazione Ue sull'omologazione.