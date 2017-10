L'Onu e la Banca Mondiale si alleano per accelerare il flusso di fondi per agire sul cambiamento climatico nel Paesi poveri

Il Nicaragua entra nell'Accordo di Parigi sul clima. Così, di tutto il mondo, solo Stati Uniti e Siria restano fuori. Nel frattempo, l'Onu e la Banca Mondiale si alleano per accelerare il flusso di fondi per agire sul cambiamento climatico tramite una piattaforma per identificare e facilitare l'investimento nei Paesi in via di sviluppo.

L'annuncio dell'adesione del Nicaragua al trattato è stato dato all'Onu dal presidente Daniel Ortega. La decisione di Managua è stata presa mentre da Washington arrivano segnali contrastanti sulla posizione dell'amministrazione Trump sull'accordo.

Inizialmente il Nicaragua si era dichiarato contrario, perché secondo i suoi negoziatori l'intesa non costringeva i paesi ricchi a pagare abbastanza per le emissioni inquinanti: l'inversione di rotta è stata fatta quando Ortega si è convinto che un suo sì avrebbe aiutato i paesi più vulnerabili, "che sono le prime vittime del cambiamento climatico".

Per quanto riguarda la Banca Mondiale, “ci sono enormi opportunità nei Paesi in via di sviluppo in aree come l'energia pulita che può spianare la strada per un futuro più sostenibile - afferma il presidente della Banca Mondiale, Jim Yong Kim. - La nostra sfida è creare le condizioni per il flusso di investimenti e mettere al lavoro tutte le forme di finanziamento per massimizzare l'impatto”.

“I Paesi stanno riducendo con successo le emissioni, ma per centrare gli obiettivi dell'accordo di Parigi servono finanziamenti e investimenti” mette in evidenza il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, presentando Invest4Climate. “I disastri a cui stiamo assistendo, inclusi uragani e inondazioni, dimostrano quanto è urgente agire” aggiunge Guterres.