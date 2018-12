Nei primi 11 mesi la temperatura è stata di 1,8 gradi sopra la media. Il dato proviene dall'agenzia meteorologica americana (Noaa). Tra settembre e novembre i mesi più caldi

Se il trend verrà confermato anche a dicembre, il 2018 sarà per l’Europa l'anno più caldo mai registrato dal 1910, cioè da quando si ha disponibilità di dati. Nei primi 11 mesi la temperatura è stata di 1,8 gradi superiore alla media, battendo il record del 2014. Il dato è diffuso dall'agenzia meteorologica americana (Noaa), secondo cui i tre mesi da settembre a novembre sono stati i secondi più roventi (+1,7 gradi) dopo quelli del 2006, mentre novembre si è piazzato solo undicesimo.

A livello mondiale, il mese appena trascorso è stato il quinto novembre più caldo mai registrato, con una temperatura di 0,75 gradi superiore alla media. L'intero 2018, invece, dovrebbe attestarsi al quarto posto tra i più caldi, dopo 2016, 2015 e 2017.

Su scala regionale, novembre è stato invece particolarmente rovente in Alaska, Canada occidentale, Scandinavia e parti e della Russia orientale, con temperature di 3 gradi o più sopra la media. Molto caldo anche in alcune aree dell'Australia, specialmente nel Queensland, colpito da un'ondata di calore che nella città di Cairns ha fatto salire il termometro fino a 43,6 gradi, 6,6 gradi in più rispetto al precedente record di 37 gradi.