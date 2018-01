In Europa il 2017 è stato il quinto anno più caldo mentre in Italia - per l'Isac-Cnr - si è trattato del quarto anno più rovente dal 1800

La scienza conferma. Il triennio appena finito è stato per la Terra il più caldo degli ultimi 138 anni. Anche nel 2017 il termometro ha continuato a salire, e questo sebbene non fosse più presente El Nino, il fenomeno naturale periodico che riscalda le acque del Pacifico tropicale e che è stato in parte responsabile delle temperature da record del 2015 e del 2016. L'ennesima conferma del riscaldamento globale in atto arriva dai dati raccolti in modo indipendente dalle massime autorità del settore: l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) delle Nazioni Unite e due agenzie governative americane, la Nasa e la Noaa. Tutte e tre incoronano il 2016 come anno più caldo dal 1880, cioè da quando c'è disponibilità di dati. Per la Nasa il 2017 si è chiuso con una temperatura 0,9 gradi centigradi sopra la media, battuta solo dal 2016 con 0,99 gradi, con il 2015 terzo a +0,86 gradi. Per la Noaa il 2017, con +0,84 gradi, si è invece piazzato al terzo posto, superato anche dal 2015.

"Il riscaldamento nel corso degli ultimi tre anni è stato eccezionale", evidenzia l'Omm, secondo cui la temperatura nel 2017 è stata di circa 1,1 gradi centigradi superiore al periodo pre-industriale.

Per evitare gli effetti più severi del cambiamento climatico, l'aumento delle temperature rispetto a quel periodo deve restare ben al di sotto dei 2 gradi, meglio ancora 1,5 gradi. Se l'andamento della temperatura a lungo termine "è chiaramente verso l'alto", il termometro "racconta solo una piccola parte della storia", osserva il segretario generale dell'Omm, Petteri Taalas. Il 2017 è stato caratterizzato anche da condizioni meteorologiche estreme in molti Paesi in tutto il mondo, non ultimi gli Stati Uniti, che hanno registrato l'anno più costoso in termini di disastri meteorologici e climatici.

In Europa il 2017 è stato il quinto anno più caldo mentre in Italia, per l'Isac-Cnr, si è trattato del quarto anno più rovente dal 1800.