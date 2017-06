L’intesa fra Europa e Pechino. Il dietrofront degli Usa delude la Commissione di Bruxelles. La cautela della Russia

Mentre il presidente statunitense Donald Trump fa marcia indietro, Cina e Unione europea pronte a siglare un'alleanza verde per rafforzare la spinta della lotta contro il cambiamento climatico. L’Europa e la Cina "sono impegnate a mostrare ferma determinazione e a lavorare insieme a tutti gli stakeholder per combattere il cambiamento climatico", a mettere in atto l'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile ed a "promuovere un basso livello di emissioni di gas serra", è scritto nella bozza della dichiarazione congiunta dei leader Ue e cinesi, in cui viene anche "sottolineato che affrontare il cambiamento climatico e la riforma dei nostri sistemi energetici sono significativi fattori per la creazione di posti di lavoro, di opportunità di investimento e di crescita economica".

Ue e Cina "si impegnano a intensificare significativamente la loro cooperazione politica, tecnica, economica e scientifica sul cambiamento climatico e sull'energia pulita, in vista della necessaria trasformazione mondiale verso risorse efficaci, sostenibili, con basse missioni ed economie e società resilienti". Pechino e Bruxelles sono "determinate ad andare avanti" con le misure "per guidare una transizione energetica" destinata ad allontanarsi in modo "irreversibile" dai combustibili fossili.

La Cina intende aiutare i Paesi più poveri a sviluppare economie più verdi, cosa non da poco visto che la loro adesione all'accordo parigino dipende dalla ricezione di fondi internazionali. Le due nazioni coopereranno nello sviluppo di auto elettriche, nella ricerca scientifica e nello spingere la crescita delle energie rinnovabili.



Cina e Ue sostengono che gli "impatti crescenti del cambiamento climatico richiedono una risposta decisiva"; "affrontare il cambiamento climatico e riformare i nostri sistemi energetici sono fonti significative di creazione di occupazione, di opportunità di investimento e di crescita economica". Secondo la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying i cambiamenti climatici sono "una sfida globale" che nessun Paese può ignorare. "Non importa se altri cambiano idea, continueremo a seguire un modello di sviluppo sostenibile".



Qui Mosca - "La Russia dà grande importanza" all'accordo sul clima di Parigi, ma "allo stesso tempo va da sé che l'efficacia di questa convenzione sarebbe probabilmente ridotta senza i suoi attori chiave": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.

Qui Bruxelles - "Un partner chiave volta le spalle alla lotta contro il cambiamento climatico globale. L'Ue è profondamente dispiaciuta per la decisione unilaterale dell'amministrazione Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi". Così il Commissario europeo per l'energia, Miguel Arias Canete.