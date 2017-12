Dopo la manifestazione dell’associazione ecologista, l’istituzione regionale contesta il mancato appuntamento. Ora anche i Cinquestelle si dicono interessati al tema

"Non è colpa nostra se i rappresentanti del comitato Pfas se ne sono andati senza attendere l'incontro che era stato concordato con loro". Lo afferma il presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, replicando ai rappresentanti di Greenpeace e dei comitati contro i Pfas che nei giorni scorsi hanno dato vita a una manifestazione di protesta a Venezia davanti alla sede istituzionale, lamentando di non essere stati ricevuti dai consiglieri.

"Chi ha chiesto con i dovuti modi e preannunciandosi di parlare con il Consiglio regionale - aggiunge Ciambetti - ha sempre trovato le porte aperte. Sempre abbiamo dato la possibilità di parlare a chi l'ha chiesta, com'è tradizione di questa istituzione. Ma non possiamo di certo interrompere i lavori programmati perché, senza preavviso alcuno, mentre gli attivisti di Greenpeace avevano inscenato la loro protesta davanti alla sede del Consiglio regionale, ci viene fatta urgenza per un incontro. A ogni buon conto era stato garantito alla delegazione dei manifestanti l'incontro con i consiglieri regionali disponibili al confronto nella pausa meridiana. Il dibattito in aula s'è protratto fino alle 13.25 e quando siamo usciti dall'aula per incontrare la delegazione non abbiamo più trovato nessuno".

Il risanamento – Sul tema dell’opera di disinquinamento, l'assessore all'Ambiente Gianpaolo Bottacin ha evidenziato che "la delibera dei carotaggi che abbiamo fatto è oggetto di ricorso, uno dei tanti, che abbiamo come Regione per eccesso di potere. Da una parte assistiamo agli attacchi di queste associazioni per inattività, dall'altro veniamo accusati per esserci mossi troppo, come sottolineato nel ricorso della ditta. Della due l'una: o racconta balle chi tenta di dire che non abbiamo fatto nulla o racconta balle chi dice che abbiamo fatto troppo". Nei giorni scorsi si è fatto avanti anche un esponente del Movimento Cinquestelle, Luigi Di Maio, promettendo un suo interessamento.