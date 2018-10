Finanziamento a una campagna di sensibilizzazione a favore della carbon tax

Exxon Mobil è diventato il primo grande gruppo petrolifero a promuovere negli Stati Uniti l'introduzione della cosiddetta carbon tax, una imposta sui prodotti energetici come il carbone che emettono biossido di carbonio nell'atmosfera.

Il gigante petrolifero statunitense segue da tempo una strategia più sensibile all’ambiente e ha deciso di donare un milione di dollari in due anni a sostegno di una campagna promossa da Americans For Carbon Dividends, che punta a tassare i combustibili fossili distribuendo i proventi ai contribuenti, ma anche ad abolire le regole esistenti sulle emissioni di gas serra, per ottenere come risultato costi più contenuti per adeguarsi alla riduzione delle emissioni.

Sebbene a livello teorico Exxon sia favorevole a un'imposta sul carbonio da oltre 10 anni, il sostegno alla campagna tramuta per la prima volta l'azienda in un supporter della tassazione sulle emissioni. Secondo la proposta, la tassa sarebbe fissata a oltre 40 dollari per tonnellata di anidride carbonica e salirebbe ogni anno diventando una delle più alte al mondo.

L'idea è che le aziende sarebbero forzate a ridurre le emissioni e la domanda di prodotti energetici derivanti dal greggio verrebbe meno.

Inoltre, i consumi di carbone potrebbero calare a favore del gas naturale, che genera meno biossido di carbonio quando usato per generare elettricità.