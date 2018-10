Il Comune ha pubblicato un bando da 5 milioni per sostituire le auto inquinanti delle aziende

Il Comune di Milano ha pubblicato un bando, dal valore di 5,2 milioni di euro, per le imprese che vogliono chiedere un contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo ad alimentazione elettrica, ibrida, metano, benzina-metano, gpl, benzina gpl, benzina euro 6, in vista dell'attivazione, il prossimo 21 gennaio, di Area B. Nella nuova zona a traffico limitato sarà infatti vietato l'accesso alle auto più inquinanti. L'avviso pubblico resterà aperto fino al 31 dicembre 2019.

Gli incentivi potranno essere richiesti dalle micro, piccole e medie imprese e le imprese artigiane con sede legale o unità locale a Milano o di licenza per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Milano.

Le auto da sostituire per le quali si potrà chiedere il contributo in conto capitale, in numero massimo di due richieste per ciascuna impresa vanno dai diesel classe pre-euro ed Euro 0 fino agli Euro 4.