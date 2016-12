Il decalogo delle buone pratiche per ridurre fino al 10% i consumi e risparmiare fino al 40%, regalandosi nuovi elettrodomestici e smart utility

Durante le festività di fine anno si passa più tempo in casa per celebrare con amici e parenti, si utilizzano di più elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche e si consuma più energia. Ma le feste possono diventare più green. Per questo l'Enea ha pubblicato il decalogo delle buone pratiche, per ridurre fino al 10% i consumi energetici e risparmiare fino al 40%, regalandosi nuovi elettrodomestici e smart utility.

La prima regola identificata dagli esperti dell'Enea è calcolare la temperatura dell’ambiente in base all’utilizzo degli spazi e al numero delle persone presenti, quindi arieggiare spesso le stanze per garantire un ambiente salubre: bastano pochi minuti per rinnovare l’aria. Le luci poi, indica l'agenzia, vanno accese solo nelle stanze che si utilizzano e dopo l’uso gli elettrodomestici vanno spenti dall’interruttore generale, perché in stand-by continuano a consumare energia elettrica.

Nei 10 consigli per un Natale green, l'Enea sottolinea anche di utilizzare la lavastoviglie solo a pieno carico; inoltre, con più tempo a disposizione, sarà più facile lasciare l’automobile in garage, usare i mezzi pubblici per spostarsi oppure cogliere l’occasione per fare una salutare passeggiata.

Se si pensa di regalare o regalarsi nuovi elettrodomestici e smart utility, si potrà risparmiare fino al 40% sui consumi con i modelli più efficienti, quindi occhio alle etichette energetiche. Ma non solo.

Sotto l'albero ci si può regalare anche un cronotermostato ambiente che permetterà di programmare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento e di consumare solo l’energia necessaria a soddisfare i propri bisogni.

Per ridurre i consumi basta acquistare anche i rilevatori di presenza - che controllano automaticamente l’accensione e lo spegnimento della luce in base alla presenza di persone all’interno di un ambiente - e prese intelligenti che misurano il consumo dei dispositivi collegati e ne permettono il controllo remoto attraverso smartphone e Pc.

E se si va in vacanza, i ricercatori dell'Enea ricordano di spegnere l’impianto di riscaldamento - se si ha il cronotermostato si può inserire la funzione vacanza e programmare l’accensione qualche ora prima di rientrare - e staccare tutti i dispositivi collegati alla rete elettrica.