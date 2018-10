Nella struttura erano stoccati circa 1.200 metri cubi di rifiuti, in particolare di materie plastiche

Una discarica abusiva di rifiuti speciali all'interno di un impianto industriale nel milanese è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri del Noe, il Nucleo operativo ecologico. I militari hanno controllato uno stabilimento industriale nel comune di Cornaredo (Milano), accertando la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali portati lì in maniera del tutto illegale. I carabinieri avevano ricevuto alcune segnalazioni di privati cittadini allarmati da un insolito via vai di camion e di autoarticolati. In un capannone erano stoccati circa 1.200 metri cubi di rifiuti, in particolare di materie plastiche "tale da potersi ipotizzare non solo la realizzazione di una discarica abusiva, ma anche un'illecita attività di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali". Il responsabile tecnico della ditta, un 49enne residente in provincia di Monza, e il proprietario del sito industriale, anch'egli 49enne, residente in provincia di Verona, sono stati denunciati.



"Mi congratulo vivamente con i Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Milano e con i Carabinieri del Comando provinciale di Milano per l'importante risultato ottenuto con l'operazione messa in atto nel capannone industriale di Cornaredo". Così il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, si è complimentato con i militari dell'Arma per la scoperta del sito abusivo dove erano stoccati circa 1.200 metri cubi di rifiuti, composti in particolare di materie plastiche, tale da potersi ipotizzare, oltre alla realizzazione di una discarica abusiva, anche un'attività illecita di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali. L'operazione ha portato al sequestro del sito e all'arresto di due persone.



"Mi rende particolarmente felice - ha precisato Costa - la notizia che questa importante operazione sia scaturita dalle segnalazioni dei cittadini preoccupati dall'insolito traffico di mezzi pesanti che transitavano in quell'area. Questo dimostra con chiarezza che i cittadini attenti e interessati al loro territorio sono i primi difensori dell'Ambiente. Sono un patrimonio che va supportato e incentivato attraverso l'ascolto e l'attenzione da parte delle forze dell'ordine". "La lotta ai criminali inquinatori - ha concluso il ministro - si può vincere solo quando Stato e cittadini collaborano con responsabilità e tempestività, come in questo caso virtuoso".