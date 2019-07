Il Ministro: “Abbiamo impresso una forte accelerazione, il piano firmato prevede 263 interventi in tre mesi, già a partire da quest’anno”

Firmato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa il Piano Stralcio, che stanzia 315 milioni di euro per finanziare progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. In soli tre mesi, dal Dpcm 20 febbraio 2019, sono stati individuati gli interventi in tutte le regioni e impegnati i fondi del 2019. “Una velocizzazione consistente, se consideriamo che negli anni passati si impiegavano anche due anni per ottenere lo stesso risultato “, commenta il Ministro Costa.

La lettera firmata dal Ministro Costa individua gli interventi per liste regionali, garantendo l’avvio di una spesa complessiva di oltre 315 milioni già a partire da quest’anno. “Abbiamo quindi impresso una fortissima accelerazione – ha aggiunto Costa – e grazie alla proficua collaborazione con i Commissari per l’emergenza, i Commissari per il dissesto e le Autorità di bacino distrettuali in soli tre mesi abbiamo stabilito il dettaglio degli interventi più urgenti, che partiranno già quest’anno”.

Sono in totale 263 gli interventi, tutti caratterizzati da urgenza e indifferibilità. “Si tratta ha concluso il Ministro - delle azioni che regioni e province autonome hanno ritenuto necessarie per la sicurezza della popolazione e del territorio”.