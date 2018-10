In Canton Ticino un medico che aveva raccolto finanziamenti per contrastare il cambiamento climatico è accusato di aver agito come una banca non autorizzata

Accade nella Svizzera Italiana. Secondo quanto racconta il Corriere del Ticino, un medico di Lugano aveva raccolto i suoi risparmi e quelli di una trentina di amici e pazienti per riforestare il Costarica e combattere contro il cambiamento del clima. Ma i soldi non sono mai arrivati a destinazione per problemi della società centoamericana. E il povero dottore ecologista, sfumati i suoi soldi, finisce anche in Tribunale, a processo per attività bancaria non autorizzata.

La questione, ricorda il giornale di Lugano, riguarda un medico di 77 anni e un contabile di 49 anni i quali erano riusciti a raccogliere ben 280.000 franchi per mettere a dimora 400 alberi a San José. L'idea aveva raccolto entusiasmo e finanziamenti tra familiari del medico e in una trentina di pazienti.

Ma i soldi affidati a una società con sede nel Luganese erano stati dati a una società del Costarica che ha avuto difficoltà serie e l’investimento è sfumato. Ora il medico e il contabile sono accusati dalle autorità svizzere di aver agito come una banca senza avere le necessarie autorizzazioni. Loro affermano che non potevano sapere di stare violando questa norma. Per chiarire la vicenda i due erano in aula al Tribunale penale federale, dopo essersi opposti a una decisione penale. L'accusa da combattere era l'accettazione indebita di depositi del pubblico, una violazione della legge sulle banche.



